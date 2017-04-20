Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Мартыненко.

Бывшего народного депутата подозревают в причастности к хищению денежных средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» в размере 17,28 млн долл.

Как сообщил его адвокат Игорь Черезов, суд по избранию меры пресечения экс-нардепу состоится 21 апреля.

Под Авдеевкой в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями опорного пункта Вооруженных сил Украины погибли двое военных.

Высший административный суд отказал бывшему генпрокурору Виктору Шокину в возобновлении его на этой должности.

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт.

Подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует отделить территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской области за счет интеграции с Россией. Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на несколько источников, близких к властям РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за реализацию Минских договоренностей и не пытается интегрировать отдельные территории Донецкой и Луганской областей.

На территорию оккупированного Россией Крыма приехали пророссийские бизнесмены, политики и общественные деятели из Европы, которые примут участие в так называемом «Ялтинском международном экономическом форуме».

Киевский городской совет в первом чтении поддержал проект решения «О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере».

Киевский городской совет также утвердил новую концепцию развития наружной рекламы, которой существенно ограничил размещение наружной рекламы в столице и запретил рекламу в историческом центре города.

Судьи Международного суда ООН считают, что Украина не доказала намерение России в финансировании членов НВФ на Донбассе. Об этом сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Россия использовала в боях на Донбассе боевой танк T-90 и его модификации, которые представляют собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ. Об этом говорится в расследовании Bellingcat.

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила иск к российской авиакомпании о взыскании более 10 млн грн за аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

Полицейские обезвредили взрывное устройство, которое было заложено под машиной мэра города Измаил Андрея Абрамченко.