Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует перезагрузку органов исполнительной власти и предлагает уже этой осенью провести кадровые конкурсы, чтобы пригласить на работу в правительство тысячи молодых специалистов. Об этом он заявил во время общения со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия» в четверг, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы сейчас начинаем (я думаю, что на следующей неделе мы с коллегами это обсудим), мы предлагаем запустить перезагрузку системы центральных органов исполнительной власти, перезагрузить министерства, привести в правительство - и имеем на это ресурсы, в том числе европейских партнеров - я хочу привести правительство 1000 новых агентов изменений. А кто эти люди? Это вы - люди, которые будут иметь качественное образование, которые будут желать перемен», - сказал глава правительства, обращаясь к студентам.

Он добавил, что благодаря комбинированию ресурсов Европейского Союза и государственного бюджета удастся обеспечить достойную оплату труд для новых сотрудников.

«Тысяча молодых людей - мы думаем, что осенью через публичные конкурсы - смогут прийти в правительство, министерства и стать агентами тех изменений, в которых сегодня нуждается наша страна», - отметил премьер-министр.

Он заявил, что в частности планируется ввести в каждом министерстве отделы стратегического планирования для планирования работы «не только сегодня на сегодня, а на большую перспективу».

Гройсман подчеркнул, что перезагрузка системы государственного управления является одной из главнейших задач сегодня, ведь это позволит преодолеть институциональную слабость в стране, внедрить лучшие мировые стандарты управления и повысить эффективность принимаемых решений.