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Сегодня, 20 апреля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение обратиться к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины относительно усиления ответственности за курение табачных изделий и кальянов в запрещенных местах, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Действующее законодательство определяет перечень мест, где курение запрещено, кроме специально отведенных для мест. При этом их суммарная площадь не должен превышать 10% общей площади соответствующего сооружения или помещения, к тому же они должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. Однако, довольно часто ресторанные заведения пренебрегают всеми законодательными ограничениями, предоставляя, в том числе, услуги по курению кальянов», – говорится в сообщении.

Чтобы исправить ситуацию, Киевсоветом наработано соответствующее решение, которым предлагается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения». В частности предлагается повышение штрафов за курение табачных изделий в запрещенных местах от 50 до 100 раз.

«Мы предлагаем ответственность для физических лиц установить на уровне 17 тысяч гривен, что касается юридических лиц, максимальная цифра – 20 тыс. И это на самом деле не высокие штрафы, в ведущих странах мира они значительно выше. Например, если привязываться к гривне, в Ирландии такой штраф составляет 86 тыс. гривен, в Азербайджане от 10 до 25 тыс. гривен, во Франции от 12 до 21 тыс., в Германии - 28 тыс. гривен. Только размер взыскания может стать существенным ограничивающим фактором в нарушении данной нормы, поскольку именно минимальные штрафы и создают те проблемы, которые испытывают жители домов, где расположены заведения питания, в которых можно курить, в том числе кальяны», - отметила депутат Алла Шлапак.

Соответствующее обращение поддержали 92 депутата.
ForUm

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