Гражданин Украины, задержанный в Самаре по подозрению в якобы работе на украинскую разведку, депортирован из России на территорию самопровозглашенной «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России.

«Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства», - отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал ForUm, сотрудники управления ФСБ России задержали в Самаре гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку.

В то же время Министерство обороны Украины опровергло причастность задержанного к украинской разведке.



