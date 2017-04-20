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Гражданин Украины, задержанный в Самаре по подозрению в якобы работе на украинскую разведку, депортирован из России на территорию самопровозглашенной «ДНР». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России.

«Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства», - отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал ForUm, сотрудники управления ФСБ России задержали в Самаре гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку. 

В то же время Министерство обороны Украины опровергло причастность задержанного к украинской разведке.

 


 

 
ForUm

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