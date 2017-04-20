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Высший административный суд отказал бывшему генпрокурору Виктору Шокину в возобновлении его на этой должности. Соответствующее решение было принято сегодня коллегией ВАСУ.

«Административный иск Шокина Виктора Николаевича к президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу и Верховной Раде Украины о признании незаконным и отмене решения (об увольнении с должности генерального прокурора) оставить без рассмотрения», - говорится в постановлении, сообщает LIGA.net.

Сам истец на заседание не явился. Позицию Шокина в суде представлял его адвокат.

Напомним, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просил Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
ForUm

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