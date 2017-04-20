Незаконные вооруженные формирования обстреливают Широкино из всех видов имеющегося у них оружия, сообщает пресс-центр штба АТО.

«Обстрелы здесь практически не прекращаются. Перемирие, как такового вообще нет. Кроме стрелкового оружия боевики используют СПГ, РПГ, минометы и БМП. В общем противник совершенно не стесняется применять оружие всех калибров, что есть в его распоряжении, даже самоходные артиллерийские установки. Обстрелам подвергается и само село Широкино, которое уже и так практически разрушено», – отметил командир отделения морской пехоты.

По данным штаба, ситуация в Широкино остается стабильно напряженной. «Боевики пытаются вытеснить наши подразделения из поселка, однако украинские морские пехотинцы успешно отражают все нападения врага», – сказано в сообщении.