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Высший административный суд вызвал Президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу об увольнении бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Как говорится в повестке о вызове, ответчиками в этом деле является Президент Украины и Верховная Рада, сообщает Громадське.

«Высший административный суд вызвал бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина и Президента Петра Порошенко, Верховную Раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела №800/98/17 по иску Шокина Виктора Михайловича к Президенту Украины Порошенко Петру Алексеевичу о признании незаконным и отмене решения, восстановлении на административной должности», - говорится в повестке.

Судебное заседание назначено на сегодня, 20 апреля 2017 года, в 15.00.

Напомним, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Высший административный суд (ВАСУ) признать незаконными и отменить указ Президента о его увольнении и постановление Верховной Рады, которая одобрила его увольнение.
ForUm

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