Спикер Верховной Рады Андрей Парубий считает, что вопрос сокращения количества депутатов в парламенте на сегодняшний день не актуален.

Об этом он сказал на брифинге в четверг, отвечая на вопрос журналистов, сообщает Укринформ.

«Факт сокращения депутатов не является определяющим. Он может быть важным, но не определяющим. Я считаю одной из наибольших проблем отсутствие дисциплины в депутатском корпусе», - сказал Парубий.

По его словам, депутаты, которые шли на выборы и обещали своим избирателям активную работу и принятие решений, к сожалению, просто не приходят на сессию.

«Поэтому уровень дисциплины не зависит от того, будет ли 300 депутатов или 450. Если уровень дисциплины будет низким, то работа парламента не будет продуктивной», - заявил спикер.

Он отметил, что люди ему пишут и спрашивают, почему не увольняют депутатов, которые не ходят на работу, как это делается на заводе или в школах.

«У меня очень ограничено, в сущности, влияние на народных депутатов», - заявил он.

В то же время спикер напомнил, что в парламенте существует система штрафов – за прогул народного депутата не выплачивается заработная плата за этот день. По мнению Парубия, действенной является и публикация в «Голосе Украины» имен депутатов, не присутствующих на заседаниях.