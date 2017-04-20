Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.

Правоохранители установили, что это было самоубийство. Дело было закрыто в апреле.

Напомним, в конце августа 2014 года Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой в своем доме в поселке Чайки Киевской области.

Предварительной причиной смерти называли самоубийство.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия охотничье ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел.