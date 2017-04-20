Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко в связи с отсутствием состава преступления.
Об этом Українським Новинам сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление.
Правоохранители установили, что это было самоубийство. Дело было закрыто в апреле.
Напомним, в конце августа 2014 года Семенюк-Самсоненко была найдена мертвой в своем доме в поселке Чайки Киевской области.
Предварительной причиной смерти называли самоубийство.
Правоохранители обнаружили на месте происшествия охотничье ружье, из которого, предположительно, был произведен выстрел.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время