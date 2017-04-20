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Попытка незаконной переправки крупной партии сигарет в ЕС предупредила в Закарпатье Служба безопасности Украины совместно с таможенниками и пограничниками, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, на посту «Лужники» во время совместного таможенного досмотра микроавтобуса с дипломатическими номерами консульства одной из стран Азии правоохранители обнаружили примерно 10 тыс. пачек сигарет с акцизными марками.

В СБУ отметили, что водитель автотранспорта пытался переместить табачные изделия под видом дипломатической почты и предъявил дипломатический паспорт.

«Предварительная стоимость контрабанды - примерно 200 тыс. гривен. Продолжаются совместные проверочные мероприятия», – сказано в сообщении.
ForUm

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