Попытка незаконной переправки крупной партии сигарет в ЕС предупредила в Закарпатье Служба безопасности Украины совместно с таможенниками и пограничниками, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, на посту «Лужники» во время совместного таможенного досмотра микроавтобуса с дипломатическими номерами консульства одной из стран Азии правоохранители обнаружили примерно 10 тыс. пачек сигарет с акцизными марками.

В СБУ отметили, что водитель автотранспорта пытался переместить табачные изделия под видом дипломатической почты и предъявил дипломатический паспорт.

«Предварительная стоимость контрабанды - примерно 200 тыс. гривен. Продолжаются совместные проверочные мероприятия», – сказано в сообщении.