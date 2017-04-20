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Ассоциация производителей молока разработала карту, на которой можно качество молока, производимого в хозяйствах за прошлый год.

Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Кутовой.

«Ассоциация производителей молока разработала карту качественного молока Украины за прошлый год. Ежегодно планируется обновлять информацию на ресурсе. Авторы проекта отмечают: пока есть проблема с премиальным сырьем», - написал он в Facebook.

По мнению министра, такие инициативы важны и необходимы для анализа и развития отрасли.

«Надеюсь, что фермерского молока высшего сорта в ближайшее время станет достаточно, чтобы удовлетворить потребности производителей молочной продукции», – отметил он.
ForUm

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