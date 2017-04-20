В киевской гимназии в результате неосторожного обращения с порошковым огнетушителем травмировались 7 детей. Об этом сообщает ГУ ГосЧС Украины в Киеве.

20 апреля к спасателям поступило сообщение о том, что на территории гимназии № 107 по ул. Введенской, 35, что в Подольском районе, в результате неосторожного обращения с порошковым огнетушителем учениками 6 класса, произошло его срабатывание. В результате травмировались 7 детей 11-12 лет.

Пожарные, осмотрев место происшествия, установили, что в использованном порошковом огнетушителе ОП-5, который находился в одном из помещений гимназии, вытянута предохранительная чека.

Детей направили в Центр микрохирургии глаза для дальнейшего обследования.