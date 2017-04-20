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Президент Украины Петр Порошенко убежден, что США никогда не признают незаконную аннексию Крыма.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Никогда не сомневался, что ни один американский президент, включая Дональда Трампа, никогда не признает незаконной аннексии Крыма», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что в течение длительного времени обе американские партии – демократов и республиканцев – поддерживали Украину. «Нет сомнений, что статус глобального лидера, который занимает США, невозможно поддерживать без четкой позиции относительно Украины», - подчеркнул Глава государства.

Он напомнил, что имел несколько телефонных разговоров с президентом Трампом, встречу с вице-президентом Майком Пенсом, эффективные разговора с носсекретарем Рексом Тиллерсоном. «Есть четкая позиция: ничего об Украине без Украины. Это был мой месседж на Мюнхенской конференции, и мы получили поддержку от партнеров», - резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Штаты не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве. 
ForUm

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