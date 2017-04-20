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Во время учений в марте-апреле российские войска Западного военного округа тренировались, в частности, захватывать и удерживать города.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время выступления в Киево-Могилянской академии, сообщает Укринформ.

«Только в марте-апреле этого года в Западном военном округе проведен ряд командно-штабных учений, в которых участвовали до 45 тыс. военнослужащих. Отработаны тактические приемы захвата и удерживания городов, формирования ударных групп для окружения сил противника и т.п.» - сказал он.

Секретарь СНБО подчеркнул, что мероприятия боевой подготовки проводятся на всех военных полигонах РФ.

На постоянной основе проводятся также мероприятия по повышению мобилизационной готовности ВС РФ и органов власти.

«Для переброски личного состава вооружения и военной техники ВС РФ на большие расстояния Министерством транспорта и ОАО «Российские железные дороги» закупается 30 тыс. универсальных платформ», - добавил Турчинов.

Напомним, ранее Турчинов заявил, что подразделения РФ, дислоцированные вблизи государственной границы, способны в течение 2-3 часов вторгнуться в Украину.
ForUm

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