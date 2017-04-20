также в разделеПолитика
Bloomberg: Путин планирует отделить и забрать Донбасс 46
Турчинов: Россия продолжает готовиться к полномасштабной войне 37
В МИД РФ довольны, что суд ООН не упомянул об оккупации Крыма 1216
В МИД объяснили, почему суд ООН не удовлетворил требование Украины 246
Порошенко пригласил Мэй в Украину 24
Порошенко о вердикте суда ООН: Многообещающе 103
В «Батькивщине» заявили о создании инициативной группы по референдуму о продаже земли 65
Суд ООН обязал Россию не нарушать права крымских татар 90
Суд ООН обязал Украину и РФ полностью выполнять «Минск» 101
Порошенко призвал Британию упростить визовый режим для украинцев 39
Суд в Гааге отказал во временных мерах против РФ за финансирование терроризма 173
Суд ООН установил, что имеет юрисдикцию в деле Украина против РФ 681
Порошенко: Украинская армия и санкции заставили Путина колебаться 95
Гройсман: Украине нужен план по борьбе с мусором 59
Порошенко: Стремление РФ к гегемонии не ограничится Украиной 139
Сенат Нидерландов назвал дату рассмотрения ассоциации Украина-ЕС 56
В МИД назвали возможную дату подписания безвиза 44
Порошенко сравнил Россию с ненасытным крокодилом 333

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что на Донбассе настоящая война, а не замороженный конфликт. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе. - Ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны», - подчеркнул Порошенко.

Он сообщил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены. «Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия», - отметил Президент.

По его словам, на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко заявил, что давление на Россию нужно продолжать, чтобы остановить убийства украинцев. Президент еще раз подчеркнул важность мировой солидарности с Украиной. «Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции», - сказал Глава государства. Он поблагодарил США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.

Он также добавил, что Россия ведет «гибридную войну» против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственные движения для дестабилизации внутренней ситуации.

«Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны», - подытожил Порошенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года