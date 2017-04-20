Служба безопасности Украины запретила секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну въезд на три года.

Об этом сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины, который получил соответствующий ответ СБУ на свой запрос.

«Согласно полученному ответу, Служба безопасности Украины признала достаточной имеющуюся информацию относительно действий представителя СЖР Ашота Джазояна «о факте совершения общественно опасного деяния, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины» и вынесла постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года», - говорится в сообщении.

Напомним, 11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, в котором обратил внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины относительно противоправных действий со стороны Джазояна.



В ответ Союз журналистов России на своем официальном сайте опубликовал заявление с публичными призывами, которые содержат посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, в документе за подписью секретариата Союза журналистов России фактически было признано законность оккупации части территории Украины: «СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ… Наша позиция неизменна – для журналистики не существует границ».