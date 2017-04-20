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В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий одесситов просят без особой необходимости не выезжать и не оставлять свои транспортные средства под деревьями.  

Соответствующее обращение обнародовано на сайте мэрии.

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 20 апреля, в Одессе ожидается существенное ухудшение погодных условий. 

Ветер северный, днем юго-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. 

Городские коммунальные службы переведены в режим готовности к работе в сложных погодных условиях. 

«Одесская мэрия настоятельно просит одесситов максимально ограничить перемещения и поездки по городу, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин», - отмечается в сообщении. 

Также одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

 
ForUm

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