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Власти Донецкой области приостановили закупку книг для пополнения библиотечного фонда Марьинки через отдел культуры и туризма районной государственной администрации в связи с замечаниями по перечню закупаемой литературы. 

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook. 

«Остановили торги на Prozorro, которые выставил отдел культуры и туризма Марьинской РГА. Это должна быть закупка книг для пополнения библиотечного фонда Марьинки.

Из указанных в тендерной документации 125 наименований книг – всего 7 книг на украинском языке», - написал он.

Жебривский подчеркнул, что «недопустимо, чтобы за государственные средства (70 тыс. грн), для прифронтового города во времени российской агрессии покупали такую печатную продукцию».

«Большинство книг издано в России, а о тематике книг даже не хочется говорить - сплошные «тайные наслаждения», «Супружеские игры», «брачные ночи» и «танцы с варежкой» ... Кого мы воспитываем на такой литературе?!» - возмутился глава ОВГА.

«13 апреля втихаря выставили на Prozorro объявления, 20 апреля уже должны были состояться допороговые торги. Большое спасибо неравнодушным гражданам, которые просигнализировали нам!» - отметил Жебривский.

Он отметил, что торги остановлены.

«Лицо, отвечающее за формирование перечня литературы на закупку, уже не работает в администрации», - резюмировал глава ОВГА.
ForUm

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