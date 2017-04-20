Горячая вода в домах жителей Мариуполя по лучшим подсчетам появится в октябре, а по худшим – в конце года.

Как пишет сайт 0629, отсутствие горячей воды в Мариуполе вызвало жаркие обсуждения на сессии горсовета. Этот вопрос поднимался несколько раз и окончательного решения по нему не принято.

По словам заместителя городского головы Михаила Когута, для того, чтобы временно решить вопрос нужно 100 млн грн. Однако вода будет некачественной. Жителям придется платить по 74 грн за кубометр воды, которая по температурным показателям не будет соответствовать нормам.

Проблема возникнет с бюджетными организациями, поскольку в бюджете прописано чуть более 6 тыс. грн за 1000 кубометров газа, а на деле эта сумма составляет 9600 грн.

Городской голова Вадим Бойченко добавил, что при этом лимита газа в городе нет, а это значит, его придется воровать. Соответственно под угрозой срыва окажется отопительный сезон.

К тому же над «Мариупольтеплосетью» висит огромный долг. Он составлял 850 млн грн. За год его удалось погасить на 70 млн грн.

«Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на 5 лет, то нам спишут все проценты и начисления. Останется 480 млн грн, а это всего 8 млн грн в месяц. Нас поставили в такие условия, мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет», - заявил Бойченко.

Издание отмечает, что по самым лучшим подсчетам горячая вода появится в домах мариупольцев в начале отопительного сезона (15 октября). Если удастся решить все проблемы, то после его окончания горячую воду больше не придется отключать. Однако, есть и менее радужные прогнозы - воды может не быть и до конца года.