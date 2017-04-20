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Прокуратура Запорожской области по процедуре специального предварительного расследования утвердила обвинительный акт в уголовном производстве в отношении участника террористической организации.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, уроженец Запорожья 1985 г.р. в октябре 2014 года из корыстных побуждений вступил в «отряд особого риска «Легион», в составе которого в течение 2014-2017 годов принимал активное участие в преступной деятельности «ДНР».

Обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд.
ForUm

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