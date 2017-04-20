В школах Черновцов в связи с ухудшением погодных условий с 20 по 24 апреля включительно приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Такое решение принято на совещании, которое провел городской голова Алексей Каспрук с участием руководителей департамента ЖКХ, управлений образования, здравоохранения и КП «Черновцытеплокоммунэнерго», сообщает пресс-служба горсовета.

По распоряжению Каспрука с 19 апреля восстановлен отопительный сезон в городской детской больнице, Доме ребенка, военно-спортивном лицее, щколе-интернате №4 и 16-ти дошкольных учреждениях города, где действуют автономные котельные.

В дошкольных учреждениях, где нет возможности централизованно подать теплоноситель, температурный режим будет обеспечиваться с помощью электроприборов. Для этих учреждений увеличены лимиты на потребление электроэнергии.

Напомним, в Запорожье, Кременчуге и Херсоне из-за непогоды приостановлено обучение в общеобразовательных школах.