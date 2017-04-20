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Правительство Сирии переместило большинство своих боевых самолетов ближе к российской базе после ударов США.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на CNN.

Речь идет о перемещении чуть ли не всех боевых самолетов Сирии поближе к российской базе Хмеймим в Латакии.

Как сообщают источники в американских вооруженных силах, перемещение самолетов началось вскоре после того, как США 6 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шарат, уничтожив 24 сирийские самолета.

В Дамаске считают, что близость российской базы заставит Пентагон воздержаться от дальнейших ударов.

По словам источника, таким образом президент Сирии Башар Асад «ищет защиты у Кремля».

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
ForUm

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