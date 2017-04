В ходе массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний студент, который оказался среди участников демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сообщает Немецкая волна.

Его смерть подтвердили в больнице, куда он был доставлен для операции после тяжелого ранения.

Ранее генеральная прокуратура страны подтвердила ранение 17-летнего студента из оппозиционного лагеря, заявив, что ведется расследование. По некоторым данным, юноша не намеревался участвовать в акции, а лишь находился в непосредственной близости от группы оппозиционных демонстрантов.

Позднее агентство AP сообщило также о гибели 23-летней женщины на акции протеста в городе Сан-Кристобаль. Мэр города рассказал, что она была убита выстрелом со стороны проправительственных групп, которые окружили вышедших на демонстрацию оппозиционеров.

Venezuela: Police firing teargas against a fleeing crowd in Caracas. People vomiting on the street from the gas. I saw several people hurt. pic.twitter.com/RXfZrbZOAP