В ходе массовых протестов в Венесуэле в среду, 19 апреля, от выстрела в голову погиб 17-летний студент, который оказался среди участников демонстрации против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, сообщает Немецкая волна.

Его смерть подтвердили в больнице, куда он был доставлен для операции после тяжелого ранения.

Ранее генеральная прокуратура страны подтвердила ранение 17-летнего студента из оппозиционного лагеря, заявив, что ведется расследование. По некоторым данным, юноша не намеревался участвовать в акции, а лишь находился в непосредственной близости от группы оппозиционных демонстрантов.

Позднее агентство AP сообщило также о гибели 23-летней женщины на акции протеста в городе Сан-Кристобаль. Мэр города рассказал, что она была убита выстрелом со стороны проправительственных групп, которые окружили вышедших на демонстрацию оппозиционеров.

Venezuela: Police firing teargas against a fleeing crowd in Caracas. People vomiting on the street from the gas. I saw several people hurt. pic.twitter.com/RXfZrbZOAP — lotten collin (@lottencollin) 19 апреля 2017 г.

В свою очередь, власти страны сообщили о гибели одного солдата во время протестной акции в небольшом городе Сан Антонио де Лос Альтос, расположенном рядом с Каракасом. Как заявил заместитель правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, военный был убит демонстрантами.

В столице страны и многих других городах на акцию протеста, которую организаторы назвали «мать всех маршей», вышли сотни тысяч жителей. Участники митинга в Каракасе заполонили главную магистраль, размахивают плакатами, флагами Венесуэлы и кричат «Долой диктатуру!» и «Мадуро - вон!». Уже известно, что слезоточивый газ был применен в нескольких жилых районах венесуэльской столицы и в городе Сан-Кристобаль.

В преддверии массовых акций протеста в Венесуэле 11 государств Латинской Америки призвали власти в Каракасе уважать свободу демонстраций. Правительство Венесуэлы должно «гарантировать право на проведение мирных митингов», говорится в совместном заявлении, которое обнародовали 17 апреля Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу и Уругвай.

Со своей стороны президент Венесуэлы 17 апреля заявил, что намерен увеличить численность вооруженных народных дружин со 100 тысяч до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.