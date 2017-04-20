По состоянию на утро 20 апреля в связи с непогодой в Украине остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В частности, в Харьковской области обесточены 99 н.п., Днепропетровской - 72 н.п., Полтавской - 14 н.п., Херсонской - 9 н. п. и Запорожской - 5 н.п.

19 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 354 населенных пунктов в шести областях, а именно: в Днепропетровской - 215 н.п., Полтавской - 59 н.п., Харьковской -55 н.п., Запорожской - 19 н.п., Херсонская - 5 н.п. и Кировоградской - 1 н.п., которые были обесточены в течение 18-19 апреля в результате ухудшения погодных условий.

По состоянию на 7 часов 20 апреля на дорогах государственного, регионального значения, заторов не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

В ГосЧС отмечают, что из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс. 500 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в г.Новороссийск Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла 60-летняя женщина.