В Вишневом под Киевом произошел взрыв на нефтебазе, сообщает ТСН.

Взрыв раздался, когда автоцистерну для транспортировки топлива заправляли дизтопливом. К пожару взрыв не привел.

Пострадал заправщик – сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, он находится в больнице. В момент взрыва мужчина был сверху на цистерне.

Уголовное производство полиция расследует по статье «нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».