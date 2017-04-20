В Вишневом под Киевом произошел взрыв на нефтебазе, сообщает ТСН.
Взрыв раздался, когда автоцистерну для транспортировки топлива заправляли дизтопливом. К пожару взрыв не привел.
Пострадал заправщик – сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, он находится в больнице. В момент взрыва мужчина был сверху на цистерне.
Уголовное производство полиция расследует по статье «нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».
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