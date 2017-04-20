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В Вишневом под Киевом произошел взрыв на нефтебазе, сообщает ТСН.

Взрыв раздался, когда автоцистерну для транспортировки топлива заправляли дизтопливом. К пожару взрыв не привел.

Пострадал заправщик – сотрудник нефтебазы, у него обожжены руки, он находится в больнице. В момент взрыва мужчина был сверху на цистерне.

Уголовное производство полиция расследует по статье «нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью».
ForUm

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