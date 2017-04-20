За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военный ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении по защитникам Красногоровки враг бил из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник применил вооружения БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливал из стрелкового оружия.

На донецком направлении по позициям в районах Каменки и Авдеевки враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применил по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

«Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима «тишины» и огонь в ответ не открывали», - заявили в штабе.