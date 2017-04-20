Москва считает важным, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Киева не поддержал заявления Украины об «агрессии», «оккупации» и статусе Крыма.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в Facebook, по поводу решения Международного суда ООН по иску Украины, обязавшего РФ соблюдать права человека в оккупированном Крыму.

«Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место «агрессии», «оккупации», или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», - говорится в сообщении.

Также в российском МИД отмечают, что в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной.

«Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику «стирания культурной идентичности украинской и крымскотатарской общин», не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымскотатарской общин или невозможность получить образование на крымскотатарском языке», - сказано в заявлении.

Однако, отметили в МИД РФ, суд признал решение о применении трех временных мер по МКЛРД: одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымскотатарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, - не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора.

Напомним, 19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.