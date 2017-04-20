Строительство сцены «Евровидения-2017» полностью завершено.

Как сообщает UA:Первый, по информации организаторов, в четверг на ней будут проводиться технические репетиции статистов, во время которых будут работать все телекамеры, световое, звуковое и видеооборудование.

«Все строительно-монтажные работы для сцены завершены. Сейчас мы ожидаем реквизит от нескольких стран-участниц. Это маленькие, но чрезвычайно важные детали и делегаций, и собственно для телевизионного шоу. Уже совсем скоро начнутся репетиции со статистами для первых трех стран-участниц», – отметил исполнительный продюсер «Евровидения-2017» Павел Грицак.

Директор по производству «Евровидение-2017» Ола Мельциг рассказал об объемах, проведенных за последние несколько недель работ, а также о том, что в МВЦ каждую ночь работает команда, которая программирует осветительные приборы и видеооформление для песен всех 42 конкурсантов. Этой ночью будет завершено программирование последних 9 номеров.

«Завтра будет очень важный день, и мы с радостью его ждем. Впервые все технологии заработают как одно целое. Уже полностью готова основная сцена и сцена Б, а также все осветительное, звуковое и видеооборудование. На месте расположены 20 камер. И завтра мы все сведем, чтобы убедиться, что все работает должным образом», – отметил Мельциг.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.