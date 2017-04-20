Россия использовала в боях на Донбассе боевой танк T-90 и его модификации, которые представляют собой самую мощную бронетанковую технику на вооружении сухопутных войск РФ.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, сообщает Укринформ.

Первые серийные модификации Т-90 были выпущены в 1992 году, однако поставки этих танков в Украину не осуществлялись.

В докладе говорится, что сообщение о том, что танки семейства Т-90 были замечены на востоке Украины, начали поступать туда летом 2014 года. До 2016 года визуального материала, что подтверждает подобные заявления, было немного.

Примером может служить видео, опубликованное в YouTube, которое предположительно было снято 25 августа 2014 года. Таким образом, видео было записано в конце боев за Иловайск, когда НВФ активно вели боевые действия.

Примечательным является тот факт, что в ходе боев несколько российских танков были уничтожены. Bellingcat отмечает, что без оригинального файла установить точную дату съемки невозможно, однако подтвердить место записи с помощью метода геолокации можно.

Первым о существовании этого видео сообщил Askai707, который следит за ходом конфликта в Украине. 21 октября 2016 года он написал об этом в Twitter. Он также провел геолокацию видео, подтвердив присутствие танков T-90A в зоне военных действий. Видео было снято рядом с железнодорожным переездом на юго-восток от села Лысое Луганской области.

Bellingcat пишет, что из имеющихся визуальных материалов четко следует, что летом 2014 году на востоке Украины находились танки T-90A, предположительно принадлежат сто тридцать шестой отдельной мотострелковой бригаде РФ.