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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что при авиаударе по сирийской провинции Идлиб в начале апреля использовался зарин или аналогичное вещество нервно-паралитического действия. Об этом, как заявили в ОЗХО, свидетельствуют неопровержимые результаты анализов.

В результате авиаудара по контролируемому повстанцами городу Хан-Шейхун 4 апреля погибли по меньшей мере 87 человек, сообщает ВВС.

Пробы, полученные от 10 жертв атаки, были проанализированы в четырех лабораториях, рассказал глава ОЗХО Ахмет Узюмджю.

Пробы были взяты у трех погибших и отправлены в две специальные лаборатории ОЗХО, еще одни набор образцов был получен от семи человек, проходящих лечение в больницах после авиаудара, и был изучен в двух других лабораториях.

«Результаты этих анализов из четырех специальных лабораторий ОЗХО свидетельствуют о воздействии зарина или зариноподобного вещества. Более подробную информацию мы получим позже, однако уже имеющиеся результаты неопровержимы», - заявил Узюмджю.

Миссия ОЗХО готова направиться в пострадавший город, если позволит ситуация с безопасностью, добавил он.

Пока же команда специалистов продолжит проводить интервью и брать анализы у пострадавших.

Напомним, 7 апреля военные США выпустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
ForUm

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