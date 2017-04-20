Судьи Международного суда ООН считают, что Украина не доказала намерение России в финансировании членов НВФ на Донбассе. Об этом в эфире 5 канала сообщила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Там не проблема самих доказательств, проблема в вопросе намерения. То есть они не увидели необходимости применения временных мер в связи с тем, например, что катастрофа с «Боингом» произошла два года назад, и сейчас нет никаких причин и доказательств того, что есть актуальность применения временных мер по отношению к финансированию терроризма. И они использовали формулу, которая заключается в том, что мы не довели намерение. Намерение Российской Федерации финансировать террористов. Именно это и стало причиной принятия решения о неприменении этих временных мер», - отметила Зеркаль.

Она также подчеркнула, что важным для Украины является то, что Международный суд ООН подтвердил, что Россия является стороной Минского процесса.

Напомним, 19 апреля суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

Однако суд принял временные меры против РФ по защите нацменьшинств в оккупированном Крыму.