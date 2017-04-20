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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оперативными сотрудниками Службы безопасности задержали заместительницу председателя одного из районных судов Днипра и судью этого же суда по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч.3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Заместительницу главы райсуда поймали «на горячем» - во время получения части неправомерной выгоды. По версии следствия, эта судья по предварительному сговору с другим судьей этого же суда требовали от обвиняемых неправомерную выгоду в размере 30 тыс. долл. за вынесение решения об избрании им наказания, не связанного с лишением свободы», - говорится в сообщении.

Деньги передавались несколькими траншами – при передаче одного из них в размере 1 тыс. долл. детективы задержали судью.

Сейчас двум задержанным служителям Фемиды готовятся сообщение о подозрении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 года.

Как уточняет пресс-центр СБУ, речь идет о судьях Кировского райсуда Днипра. 
ForUm

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