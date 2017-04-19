В Новомосковске в результате падения дерева погибла женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице.
Сообщение о несчастном случае поступило в Новомосковского отдела полиции 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманской. Следственным отделом Новомосковского полиции решается вопрос о внесении данного факта в единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Днипре из-за снегопада было затруднено движение и остановлена работа аэропорта. Из-за непогоды в городе до пятницы приостановлена работа всех школ.
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