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В Новомосковске в результате падения дерева погибла женщина, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Местная 65-летняя жительница получила травмы и многочисленные переломы, от которых скончалась в больнице.

Сообщение о несчастном случае поступило в Новомосковского отдела полиции 18 апреля. Трагедия произошла на улице Гетманской. Следственным отделом Новомосковского полиции решается вопрос о внесении данного факта в единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Днипре из-за снегопада было затруднено движение  и остановлена работа аэропорта. Из-за непогоды в городе до пятницы приостановлена работа всех школ.  
ForUm

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