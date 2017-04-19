Международный суд ООН сегодняшним решением о предварительной юрисдикции рассмотрения временных мер в России – prima facie – признал нарушения со стороны Москвы.

Об этом заявила глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль журналистам после вынесения судом решения по делу «Украина против России», передает УНИАН.



«Все боялись, что не будет юрисдикции prima facie – предварительной юрисдикции, особенно по Конвенции о финансировании терроризма. Суд признал, что она есть, суд признал наличие нарушений», - сказала Зеркаль.

Также, по ее словам, суд признал, что наличие этого спора «никак не препятствует минскому процессу», и что стороны «могут продолжать минский процесс и судебное разбирательство».

«Никто ничего нам не лимитировал, поэтому для нас это решение является очень позитивным, особенно учитывая то, что россияне просили вообще отклонить наши требования и не принимать решения. Для нас это действительно победа», - подчеркнула заместитель министра.

Говоря о возможности того, что в ходе рассмотрения дела по существу Украина не предоставит достаточно доказательств о нарушении Россией Конвенции о предотвращении финансирования терроризма (речь идет о событиях на Донбассе), Зеркаль сказала: «У нас достаточно доказательств, но когда мы готовили запрос насчет временных мер, мы исходили из того, что надо доказать предварительную юрисдикцию и предоставить доказательства нарушения конвенций. Суд признал, что этого им недостаточно для принятия решения».

По ее словам, сейчас Украина сосредоточится на доказывании вины россиян, в частности в катастрофе малайзийского «Боинга» летом 2014 года на оккупированной части Донецкой области.

Дипломат подчеркнула, что сегодняшнее решение Международного суда ООН является позитивным для Украины, потому что «во-первых, суд признал нарушения со стороны России прав граждан Украины, которые проживают на территории Крыма и признал расовую дискриминацию в Крыму. Во-вторых, суд признал, что юрисдикция, и что суд может рассматривать дела как по финансированию терроризма, так и по расовой дискриминации. Таким образом, мы уже прошли эту фазу и выходим на второй этап – на рассмотрение по существу», - сказала Зеркаль.

Как сообщалось, сегодня, 19 апреля, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украины против России.

В частности, суд признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма и решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

В то же время Международный Суд ООН удовлетворил просьбу Украины о временных мерах относительно иска против РФ по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Суд высказался за сохранение крымскими татарами права на создание собственных институтов и требование к России возобновить деятельность Меджлиса. Россия также должна обеспечить возможность использования украинского языка в образовательной системе Крыма.



