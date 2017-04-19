На Волынской таможне при руководстве Виктора Кривицкого продолжаются нелегальное перемещение огнестрельного оружия.

Так две недели назад через таможенный пост «Ягодин» безнаказанно, через государственную границу была пропущена корабельно-артиллерийская установка, которую обнаружили польские таможенники. Но, несмотря на масштабный скандал, волынские таможенники при руководстве Кривицкого продолжают пропускать через границу огнестрельное оружие.

По данным официального сайта таможни Республики Польша через государственную границу Украины «Устилуг» на польскую территорию попали контрабандные товары: винтовка Mauser со штыком, пистолет-пулемет MP 40 с двумя магазинами и патронами, газовый пистолет Perfecta FBI Magnum, почти 200 патронов, нацистский меч, коллекция монет и марок времен СССР, военный фонарик, защитные очки и металлический контейнер для противогаза. Данные товары, как и в прошлый раз, без всяких препятствий прошли украинскую границу и были обнаружены только польскими таможенниками.

Местные СМИ уже неоднократно сообщали, что организацией данных схем руководит никто иной как председатель Волынской таможни, который за недолгое время своего пребывания на посту начальника таможни наладил злачные для него схемы, в результате которых за соответствующую взятку уже не только через пост «Ягодин», но и через таможенный пост «Устилуг» с территории Украины в соседнюю Польшу поступают нелегальные товары.