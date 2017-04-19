Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве подпольную типографию, которая печатала фальшивые документы членам незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В течение двух последних лет злоумышленники обеспечивали членов террористической организации «ДНР/ЛНР» и представителей российских спецслужб поддельными документами об образовании, удостоверениями на право управления транспортными средствами, свидетельствами на право собственности на авто, паспорта, вид на жительство и тому подобное», - говорится в сообщении.

Во время следственных действий сотрудники СБУ, в частности, обнаружили фальшивые дипломы о высшем образовании для членов бандформирования «МГБ ДНР» Валерия Каминина по прозвищу «Док» и Александра Галани – «Майор», а также одного из главарей банды «Призрак» Леонида Ковалева по кличке «Борец», находящихся в розыске.

Контрразведчики изъяли большое количество официальных бланков для изготовления аттестатов и дипломов о высшем образовании по разным специальностям украинского, российского и советского образцов, свидетельства о рождении и браке, поддельных паспортов, водительских и служебных удостоверений, печатей и клише. Также изъята компьютерная техника и техническое оборудование для подделки документов. Продолжаются оперативно-следственные действия.