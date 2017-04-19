Генеральная прокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа «Воля народа»), подозреваемой в причастности к так называемому «газовому делу».

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на заместителя генпрокурора Евгения Енина.

«Уже отправили запрос», - сказал он.

По его словам, документы для экстрадиции были отправлены в среду.

Напомним, Кадырова объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

1 апреля Онищенко заявил, что его мать отпустили.