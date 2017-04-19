также в разделеОбщество
НАБУ: Украинская коррупция «наследила» в 41 стране
Ранений под Киевом нацгвардеец идет на поправку, его пес тоже выжил 5
Украина из-за похолодания может потерять 30% урожая плодовых 7
Волынские таможенники помогают переправлять оружие? 9
У Лаврова подсчитали количество украинцев в России 14
Апелляционный суд постановил вернуть Насирову изъятые паспорта 9
СБУ показала видео задержания топ-менеджера аэропорта Львова 24
Из-за непогоды в Запорожье, Кременчуге и Херсоне закрыли школы 27
Мэр Полтавы едва не подрался с активистами 25
Институт нацпамяти снова атаковали 32
Более трети заседаний суда по делам САП в марте были перенесены 11
Дорн сбежал от украинских журналистов: Ничего комментировать не собираюсь 71
СБУ опровергла слухи, что побег экс-беркутовцев был обменом заложниками 26
Назначен и.о. председателя ФГИУ 12
Один из руководителей львовского аэропорта погорел на взятке 18
Гройсман потребовал устранить очереди за загранпаспортами 70
СБУ: Спецслужбы РФ готовят провокации в трех областях Украины 105
Геращенко: Представители ОРДЛО сорвали процесс обмена пленными 87

Грузовое судно «Герои Арсенала», которое затонуло в акватории Черного моря 19 апреля, имеет флаг Панамы, но не приписано ни к одному украинскому порту. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

«Мы не отвечаем за безопасность на той территории в силу оккупации Крыма, об этом мы информировали в 2014 году. На сегодняшний день, флаг у судна панамский, поэтому оно приписано где-то в Панаме, оно не приписано к украинскому порту», – отметили в пресс-службе, сообщает Крым.Реалии.

Ранее в российском МЧС Крыма заявили, что судно «Герои Арсенала» имеет флаг Панамы, однако его порт приписки в Херсоне.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.

По информации спасателей, спасен моторист, гражданин Украины. Также были подняты на поверхность тела двоих погибших.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года