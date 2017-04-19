Грузовое судно «Герои Арсенала», которое затонуло в акватории Черного моря 19 апреля, имеет флаг Панамы, но не приписано ни к одному украинскому порту. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

«Мы не отвечаем за безопасность на той территории в силу оккупации Крыма, об этом мы информировали в 2014 году. На сегодняшний день, флаг у судна панамский, поэтому оно приписано где-то в Панаме, оно не приписано к украинскому порту», – отметили в пресс-службе, сообщает Крым.Реалии.

Ранее в российском МЧС Крыма заявили, что судно «Герои Арсенала» имеет флаг Панамы, однако его порт приписки в Херсоне.

Напомним, сухогруз «Герои Арсенала» потерпел крушение в акватории Черного моря в районе Керченского пролива.

На борту судна находились 12 членов экипажа, среди которых 9 граждан Украины, 2 граждан Российской Федерации и 1 гражданин Грузии.

По информации спасателей, спасен моторист, гражданин Украины. Также были подняты на поверхность тела двоих погибших.