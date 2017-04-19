В апреле начнется подготовка к строительству одного из крупнейших логистических парков в Западной Украине Sigma Park Yarychiv площадью 25 гектаров. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Уже через 2 года в селе Старый Ярычев в 20 километрах от Львова будут действовать несколько крупных и десятки мелких иностранных предприятий, которые создадут около 8 тысяч рабочих мест. К тому же бюджет сельского совета пополнится существенно - примерно на 40-50 миллионов гривен ежегодно», - отметил он.

Гройсман уверен, что создание таких индустриальных парков даст нам возможность осуществить экономический прорыв. «Надеюсь на поддержку со стороны народных депутатов соответствующего законодательства об индустриальных и технологических парках, которое позволит это развитие активнее стимулировать», - подытожил премьер.