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Служба безопасности Украины обнародовала фото и видео задержания при получении взятки заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП Международный аэропорт «Львов» Романа Зазуляка.

По данным пресс-центра СБУ, правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее о задержании Романа Зазуляка сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Он сообщил, что чиновник требовал взятку в 40 тыс. грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.
ForUm

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