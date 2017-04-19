Служба безопасности Украины обнародовала фото и видео задержания при получении взятки заместителя гендиректора по вопросам эксплуатации ГП Международный аэропорт «Львов» Романа Зазуляка.
По данным пресс-центра СБУ, правоохранители задержали взяточника рядом с аэропортом в одном из кафе во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее о задержании Романа Зазуляка сообщил генпрокурор Юрий Луценко. Он сообщил, что чиновник требовал взятку в 40 тыс. грн за содействие в подписании актов выполненных работ по ремонту здания аэропорта.
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