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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сообщила, что выступление российских спортсменов под своим флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне исключено, таким образом, они будут выступать под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг IAAF, сообщает Р-Спорт, ссылаясь на президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.

В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что ВФЛА запросит разъяснение у IAAF по определению нейтрального флага.

«На коммерческих стартах флаг не поднимается, там они (российские легкоатлеты) могут выступать в любой экипировке. Теперь мы получили разъяснения от (президента IAAF Себастьяна) Коу по статусу нейтрального флага, у нас есть понимание по этому вопросу. Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса – выступление под флагом IAAF. Никаких других вариантов у нас нет. На совете IAAF летом эта тема подниматься уже не будет», - сказал Шляхтин.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

Напомним, в декабре 2016 года Всемирная антидопинговая организация представила вторую часть доклада о допинге в России, подготовленную канадским юристом Ричардом Маклареном. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом.  
ForUm

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