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Заседание горисполкома в Полтаве в среду завершилось толкотней, которая едва не переросла в драку.

Как сообщает Укринформ, это произошло из-за того, что городской голова Александр Мамай попытался покинуть помещение во время обсуждения проблемы скандальной пристройки к историческому зданию ансамбля Круглой площади в центре города.

Мамай во время обсуждения встал со своего места, чтобы выйти из зала, но проход ему заблокировали общественные активисты, которые требовали созыва внеочередной сессии горсовета.

«Никакой внеочередной сессии не будет, ждите ее не раньше 26 июня», - заявил мэр.

Началась толкотня, во время которой активисты пытались удержать Мамая. Однако мэру удалось протолкнуться к выходу из зала и закрыться в рабочем кабинете.

Ситуация в Полтаве обострилась после того, как 5 апреля в центре города произошло столкновение между общественными активистами и вооруженными охранниками так называемой «арки» на улице Соборности, 27, которую депутаты горсовета разрешили застраивать, несмотря на многочисленные протесты.

Один из митингующих – участник АТО Александр Коба – получил тяжелое ножевое ранение. Хирургическое вмешательство также провели второму раненому, который также оказался ветераном АТО.

Круглая площадь – исторический майдан в Полтаве, композиционный центр и символ города. Памятник градостроительства и архитектуры национального значения. Основа классического архитектурного ансамбля площади заложена в 1805-1841 годах.
ForUm

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