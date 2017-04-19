Главный военный прокурор Анатолий Матиос продемонстрировал журналистам свою татуировку в виде совы на правом предплечье.

В интервью «Украинской правде» он заявил, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований.

Однако, по его словам, Администрация Президента никогда не позволит этого.

«Даже (Сергей, - ред.) Лещенко написал, что Матиоса никогда не изберут, Администрация Президента никогда не пойдет на это», - отметил прокурор.

Также Матиос подчеркнул, что имеет цель в жизни – построить что-то важное.

«Я никогда не был ни для кого «фоном». Я хочу иметь цель в жизни – цель построить что-то. Сейчас есть уникальная возможность «с нуля» построить то, что войдет в историю. И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит «белая ворона», - сказал он и добавил: «Но я не «белая ворона», я – сова. Сейчас покажу, что имею в виду», продемонстрировав татуировку.