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Президент Петр Порошенко призвал британских парламентариев либерализовать визовый режим для граждан Украины.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил во время официального визита в Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии на встрече с британскими парламентариями.

«Президент Украины призвал либерализовать визовый режим для украинцев», - говорится в сообщении.

Также Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией Комитета Палаты общин парламента Великобритании и подготовленные по итогам этой поездки рекомендации о необходимости продолжения режима санкций против РФ.

Во время встречи были обсуждены вопросы украинско-британского сотрудничества по линии НАТО и ход реализации программы структурных реформ в Украине.
ForUm

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