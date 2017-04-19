Под Почтовой площадью в Киеве, где была обнаружена древняя улица и строения времен Киевской Руси, уже месяц не проводят раскопки из-за отсутствия финансирования. Как заявляют археологи, они не получают зарплату четыре месяца, сообщает Сегодня.

«С нового года от инвестора строительства, который по закону должен финансировать работу археологов, средства не поступают. Потому мы вынуждены приостановить работу. А еще из-за того, что на объекте ведутся строительные работы, раскопки покрываются большим слоем пыли и засыпаются мусором, туда затекает вода, что может разрушить ценные находки на объекте, а там отрытый слой ХII века, где находятся ценные деревянные строения: усадьбы и комплекс ремесленного производства, которые необходимо еще исследовать», — сообщил замдиректора Центра археологии Киева Юрий Кухарчук.

По словам археологом, инвестор в конце прошлого года запретил проводить раскопки ниже определенного уровня, поскольку там он планировал положить плиту. Свой запрет они обосновали якобы тем, что если раскопки проводить глубже, то может произойти оползень и бетонные конструкции не устоят. «Дело в том, что уровень, где они хотят положить плиту, совпадает с ХII веком. Потому культурный слой ХI и Х века исследовать пока мы не можем. А ведь это очень ценные слои. Чтобы полностью их изучить, необходимо около двух лет», — пояснил Кухарчук.

В мэрии сообщили, что из горбюджета выделено 27 млн грн на исследовательские работы, консервацию и музеефикацию.

«Но археологи должны выполнить свои обязательства, то есть предоставить концепцию развития музея, а этого пока нет. Что касается инвестора, то у него задолженность порядка 300 тыс. грн, но он готов ее погасить и продолжить финансирование раскопок сразу, как только получит от археологов отчет о проделанной работе», — пояснила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Ранее сообщалось, что все работы по благоустройству Почтовой площади планируют завершить до 1 мая.

Напомним, в 2015 году в Киеве во время раскопок на Почтовой площади археологи нашли целую улицу времен Киевской Руси. Планируется, что на этом месте откроется подземный музей.

В мае улицу засыпали землей.