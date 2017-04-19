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Премьер-министр Владимир Гройсман призывает миграционные службы приложить все усилия, чтобы не допустить очередей при оформлении биометрических паспортов граждан для беспрепятственного пересечения границы с ЕС. Об этом глава правительства сказал в ходе заседания Кабинета Министров, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер обратил внимание на необходимость новых подходов в работе Миграционной службы, которая должна обеспечить качественное и быстрое предоставление административных услуг украинцам - без очередей.

«Чтобы люди не чувствовали никаких проблем. Система должна функционировать должным образом. Надо, чтобы мы избежали такого явления как очереди у паспортиста. Если у нас люди будут стоять в очередях к паспортистам, то это еще один рудимент, который нужно «выбить» из наших служб, которые, возможно, неправильно организовали работу на местах. Паспортист, человек, который предоставляет административную услугу, должен быть, вежливым и очень быстро это делать, чтобы ни у кого не возникало никакой негативной реакции при получении этих услуг», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Планируется, что безвизовый режим Украины с Европейским Союзом вступит в силу до конца июня. 
ForUm

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