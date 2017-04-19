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Спецслужбы РФ планируют в ближайшие недели организовать в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях провокации на национальной почве, аналогичные той, совершение которой СБУ предотвратила 13 апреля в Одессе.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, сообщает УНИАН.

«Наша служба получает информацию, что это не последняя «акция», которую российская сторона планирует организовать для создания негативного имиджа Украины относительно наличия межнациональных споров. Такие «акции» планируются на территории Харьковской области, Херсонской, Николаевской», - сказал Ткачук.

По данным СБУ, эти провокации планируются на ближайшие недели, отдельные из них - на первую половину мая. Ткачук подчеркнул, что Служба безопасности приложит все усилия, чтобы помешать совершению таких провокаций.

Напомним, ранее Ткачук заявил, что СБУ предотвратила проведение в Одессе финансируемой Кремлем фейковой акции против якобы притеснений болгар в Украине.

 

 
ForUm

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