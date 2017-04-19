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В Службе безопасности Украины отрицают, что побег экс-беркутовцев был допущен как элемент обмена заложниками с РФ/ЛДНР. Об этом на брифинге сообщил глава департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко, комментируя предположение одного из народных депутатов, что побег мог быть организован в рамках обмена заложниками.

«Мы таких обменов не проводим, могу вас заверить», - сказал представитель СБУ, сообщает LIGA.net.

Руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук отметил, что ситуацию точно прокомментировал руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Последний ранее заявил, что с учетом избранных беркутовцам мер пресечения они могли покинуть страну по своему желанию, и у пограничников не было прав их задерживать.

«Что-то добавлять к его словам было бы не совсем корректно», - отметил Ткачук.

Напомним, 6 апреля 2017 года Апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи под личное обязательство экс-беркутовца Виталия Гончаренко, который обвиняется в убийстве троих человек 18 февраля 2014 во время Майдана.Прокуроры требовали оставить Гончаренко под стражей.

После этого Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом бывшие сотрудники спецподразделения заявили в видеообращении, записанном якобы на территории России. 

В ГПУ пока не подтвердили эту информацию. 
ForUm

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