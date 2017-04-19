Соответствующие службы контролируют ситуацию, вызванную ухудшением погодных условий и резким похолоданием в ряде областей Украины. Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Гройсман рассказал, что разговаривал с руководителями городских и областных администраций Днепра, Харькова, городов Запорожской области, пострадавших от обильных осадков.

«Насколько мне сообщили руководители с мест, ситуация контролируемая, все службы работают, - отметил глава правительства. - Власть сегодня на местах работу организовала. Все бригады облэнерго работают. Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение в этих населенных пунктах».

Как сообщалось ранее, в ночь с 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в шести областях Украины.