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Соответствующие службы контролируют ситуацию, вызванную ухудшением погодных условий и резким похолоданием в ряде областей Украины. Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

Гройсман рассказал, что разговаривал с руководителями городских и областных администраций Днепра, Харькова, городов Запорожской области, пострадавших от обильных осадков.

«Насколько мне сообщили руководители с мест, ситуация контролируемая, все службы работают, - отметил глава правительства. - Власть сегодня на местах работу организовала. Все бригады облэнерго работают. Я думаю, что в ближайшее время будет восстановлено энергоснабжение в этих населенных пунктах».

Как сообщалось ранее, в ночь с 18 на 19 апреля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом, шквальные порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 152 населенных пункта в шести областях Украины.
ForUm

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