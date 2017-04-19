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Служба безопасности Украины сейчас не располагает информацией о возможных провокациях во время проведения «Евровидения» в Киеве. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук. 

«СБУ взаимодействует со всеми правоохранительными органами, мы сделаем все необходимое, чтобы Евровидение прошло спокойно и чтобы участники и зрители могли в полной мере насладиться этим действом. Точной информации о подготовке конкретных провокаций, насколько мне известно, у нас нет», – отметил он, сообщает 112 Украина.

Ткачук подчеркнул, что СБУ будет мгновенно реагировать на любую такую информацию, как оперативными, так и административными мерами. 

Напомним, открытие конкурса состоится 7 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая, гранд-финал - 13 мая на территории МВЦ на левом берегу. 

Правопорядок в ходе проведения «Евровидения» будут обеспечивать почти 10 тысяч правоохранителей.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что после событий в Балаклее Харьковской области могут быть провокации с пожарами и задымлением в Киевской области и вокруг Киева во время проведения «Евровидения». 
ForUm

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